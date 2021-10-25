Окупанти виставили блокпости навколо Севастополя: з чим це пов'язано
Джерело:"Крим. Реалії".
На всіх в'їздах до Севастополя окупаційна влада виставила блокпости. Перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від COVID-19 або документи, які підтверджують, що людина не інфікована.
Про заходи оголосив так званий "глава" окупаційного уряду Севастополя Михайло Развожаєв. В місті, за його словами, вже почали скасовувати бронювання в місцях розміщення.
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Також окупанти хочуть запобігти роботі неофіційних місць розміщення, якими користуються туристи.
Водночас у Севастополі зафіксували черговий максимум добової захворюваності на коронавірус – 328 нових випадків. За 24 жовтня померли 15 осіб віком від 43 до 90 років.Зверніть увагу! Блокпости на в'їзді в Севастополь вже встановлювали у 2020 році. Тоді вони були розміщені з боку Бахчисарайського району та Великої Ялти й діяли протягом трьох місяців.
Окупанти визнали, що морги Криму не справляються
Окупаційна влада змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стан", сказав керівник окупаційного "міністерства охорони здоров'я" Криму Костянтин Скорупський.
Наразі морги Криму не справляються з навантаженням. За словами Скорупського, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.
Ситуація з COVID-19 в Криму: останні новини
- Ще у вересні 2021 року у Ялті зафіксували критичну ситуацію з медичними працівниками – не вистачало 50% лікарів.
- 10 жовтня на окупованому Росією Кримському півострові за добу зареєстрували понад 500 нових випадків зараження COVID-19.
- Невдовзі для представників низки професій окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію. Мовиться про освітян та медиків зокрема.