Окупанти виводять техніку з Енергодара: очевидці кажуть про виїзд у села

Мешканці Енергодару зранку 19 серпня заявили, що російська військова техніка виїжджає з міста. Що саме відбувається та куди прямують окупанти – наразі невідомо.

За словами очевидців, техніка роз'їхалася по сусіднім селам. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Техніка попрямувала до найближчих сіл. Навіщо це – поки невідомо. Можливо, це просто вистава, яка має показати, що росія демілітаризувала Запорізьку АЕС,

– мовиться у повідомленні.

Учора українська розвідка повідомляла, що працівники "росатому" залишили територію Запорізької АЕС. Вони не прийшли на вечірнє зібрання керівництва станції при тому, що раніше ніколи його не пропускали.

Ворог може готувати провокацію

Раніше ООН, Євросоюз та G7 закликали росію вивести свої війська з Запорізької АЕС, яка розташована в Енергодарі. Вони вимагали, аби ворог передав контроль над атомною станцією Україні й припинив обстрілювати ядерний об'єкт.

Водночас ввечері 18 серпня українська розвідка заявила, що росіяни можуть планувати теракт на ЗАЕС на 19 серпня. Зокрема, окупанти наказали ліцензованому персоналу залишатися вдома, а на територію станції допускатимуть лише невелику частину оперативного персоналу.

За даними розвідки, ворог може просто підірвати ЗАЕС, яку перед тим замінував.

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Що відбувається на ЗАЕС: останні новини

18 серпня в мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни розміщують свою військову техніку у машинному залі АЕС.

Раніше у росії погрожували зупинити роботу АЕС, а це означатиме знеструмлення всього Півдня України. Ще перед тим російське керівництво відверто говорило, що підірве ЗАЕС, якщо вона не буде їхня.

Після потужних обстрілів станції, директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на ЗАЕС.

В ООН підтримали таке рішення й зазначили, що мають логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.

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