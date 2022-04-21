Окупанти влучили двома ракетами в острів Хортиця

Сьогодні, 21 квітня, Росія вдарила крилатою ракетою по Запоріжжю. Вона влучила в острів Хортиця. Дещо пізніше туди випустили ще одну ворожу ракету.

Перша ракета, запущена ворогом о 12:45, влучила в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя – Львів.

До теми Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

Вибухова хвиля пошкодила 4 його вагони – у них повилітали вікна. Пасажири потяга, на щастя, не постраждали.

Менш ніж за годину, о 13:30, відбувся другий ракетний удар по острову Хортиця. Унаслідок нього було поранено 8 громадян та пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств.

Пошкодження, завдані ракетним ударом по Хортиці / Фото з телеграму Запорізької ОВА

Ворог цілився в саме серце України – святу Хортицю, яка була свідком багатьох воєн, чиї тисячолітні скелі можуть розповісти про міць і звитягу, непереможну силу наших воїнів. Хортиця споконвіку боронила Запоріжжя, а ми – боронитимемо Хортицю,

– прокоментували обстріл остова у Запорізькій ОВА.

Запорізька обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу. Росію звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

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