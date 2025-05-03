Група окупантів втекла з позицій на Херсонщині: вони переодягнулися в цивільне, триває розшук

Група російських солдатів втекла з позицій на Херсонщині. Вони переодягнулися у цивільне та наразі перебувають у розшуку по всій тимчасово окупованій території України.

Серед понад десятка дезертирів є не лише росіяни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

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Втікачі покинули зброю та особисті речі

Агент руху "Атеш" з-поміж російських військовослужбовців повідомив про втечу 12 товаришів по службі. Сталося це в одному з прифронтових районів Херсонщини.

Всі вони самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку, мабуть, не бачачи іншого способу зберегти собі життя,

– зауважують партизани.

На місці втечі дезертири покинули безліч зброї, військову форму та свої особисті речі.

Їхній підрозділ підняли за тривогою та почали масові допити.

Відомо, що серед втікачів є громадянин Молдови. Чоловіка, який є представником гагаузької національної меншини, завербували через прихований рекрутинговий центр збройних сил Росії. Він діє на території Гагаузії.

"Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо", – зауважують в "Атеш".