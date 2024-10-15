"Терпець увірвався": окупанти втекли з позицій, бо п'яний командир послав їх на вірну смерть

Двоє російських військових записали відео, де повідомили, що обійшли загороджувальні загони та залишили свої позиції. За їхніми словами, вони "не труси і не дезертири", але не могли більше терпіти накази командира.

Солдати зв'язалися з російським виданням Astra й розповіли свою історію. Журналісти припустили, що військові можуть бути в українському полоні, але безпосередніх доказів цьому нема.

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Чому росіяни пішли з позицій

Військовослужбовці 132 бригади 109 полку 3 роти В'ячеслав Трутнєв і Дмитро Островський не підкорилися наказам командира. Вони пояснили: керівник із позивним "Прокіп" наказав висуватися на точку через мінні поля. Раніше туди вже ходили три групи, жодна не повернулася та не вийшла на зв'язок.

"Прокіп" стежив за однією з попередніх груп із дрона. Коли двоє окупантів – "Босяк" і "Грім" – відмовилися йти мінним полем, він скинув на них бомби, бійці загинули. Трутнєв та Островський знали про це.

Як вони повідомили, останньою краплею стало те, що командир і комбат вийшли на зв'язок напідпитку та звеліли рухатися далі. Хоча всі знали, що попереду – мінне поле.

Окупанти втекли та заявили: знайшли притулок. "Нас нагодували, дали притулок, одягли. Сподіваємось, що нам допоможуть", – загадково повідомили вони. Де саме перебувають – невідомо.

Можливо, це паростки опору

Перше відео росіяни записали ще до того, як залишили позиції, – мовляв, не знають, що робити з таким командуванням. А місяць потому солдати фактично дезертирували, хоч і доводять зворотне.

В InformNapalm зауважили, що дезертирство – це вже новий рівень непокори. "Раніше російські військові могли тільки зняти відео, в якому скаржились на керівництво, але слухняно йшли та вмирали. Тепер вони вже скаржаться і тікають", – пишуть там.

Наступним кроком має стати збройний опір командирам. Окупанти мають усвідомити, що "агресивна війна, на яку їх відправляють, – це не стільки спосіб заробітку, скільки квиток в один кінець". І що їм доведеться довго сплачувати борг перед українським народом – до того ж не тільки їм, але ще і їхнім дітям та онукам.