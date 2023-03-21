Окупанти вивозять родини з Криму та продають майно, – ГУР

Росіяни відчувають, що Крим ще недовго буде під окупацією. Тож вони поспіхом вивозять з півострова своїх рідних. Ба більше, уже розпродують своє майно.

На цьому під час телемарафону наголосив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає 24 Канал. Він розповів, яка зараз ситуація на півострові, який до 2014 року вважався курортним.

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Замість курорту – концтабір і військова база

Як зауважив Юсов, росіяни на півострові Крим продовжують споруджувати нові укріплення. Тим часом так звана окупаційна "влада" намагається врятувати своїх рідних. Їх вивозять з Криму. Що ж стосується майна, то з ним окупанти прощаються, розпродуючи.

Доля самого півострова за 9 років вкрай сумна. Якщо раніше він був курортом, то зараз більше нагадує концтабір. Крім того, росіяни перетворили Крим на військову базу. На регулярній основі туди відправляли як техніку ворога, так і укріплювали захисні споруди.

Ми бачимо траншеї, рови, бачимо бетонні конструкції, інші елементи, які свідчать, що ворог боїться. Ворог усвідомлює, що звільнення півострова неминуче, і намагається таким чином себе підбадьорювати, але це картинка для широкого загалу,

– підкреслив він.

Зауважимо, що ситуація вкрай непроста у Криму для ворога. Пізно ввечері 20 березня там пролунала низка потужних вибухів. Не минулося без байок про "роботу ППО".

Знищили ракети "Калібр"

В Головному управлінні розвідки при Міноборони прокоментували вибухи на півострові Крим. У відомстві зауважили, що пізно ввечері 20 березня "бавовна" знищила російські крилаті ракети "Калібр НК". У той момент їх якраз транспортували з допомогою залізниці.

Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації,

– додали у ГУР МО.

У ГУР нагадали, що ж це за ракети такі. "Калібр НК" запускають з кораблів російського чорноморського флоту. Вони здатні бити на відстань до 2 500 кілометрів по наземних цілях або ж до 375 – по морських.

Зауважимо, що російські пропагандисти намагалися бодай якось заспокоїти місцеве населення. Брехали про так звану "роботу ППО". Але всі чули низку потужних вибухів, а також бачили самі прильоти. Це навіть знімали на відео та викладали.