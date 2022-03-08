Окупанти вже нічого не хочуть, їм зламали моральний дух, – нардеп про ситуацію на Миколаївщині

Ситуація на Миколаївщині, як і в інших частинах України, залишається напруженою. Однак окупанти вже нічого не хочуть, адже українські військові зламали їм моральний дух.

Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу. Ворог не чекав, що з боку України буде такий опір.

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За словами Костенка, протягом 7 березня у передмісті Миколаєва були запеклі бої. Окупанти кілька разів намагалися зайти у місто та захопити аеродром, але Збройні сили України усе відбили. Ворога вдалося "вибити" з Миколаєва.

Коли ми з ними воюємо, беремо в полон, а іноді слухаємо те, що вони кажуть, розуміємо – окупанти уже нічого не хочуть. Їм потрібно поховати своїх вбитих, зробити протези пораненим і піти звідси. Моральний дух ми їм зламали,

– наголосив Костенко.

Варто зауважити, що за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, зараз окупанти накопичуються довкола міста, але близько не підходять, бо по них працює артилерія.

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