Окупанти вже взяли у полон 1700 українських військових та цивільних

Росіяни взяли у полон 1700 українців. Серед них є військові, журналісти, священники та активісти.

У суботу, 9 квітня, стало відомо про третій обмін полоненими з Росією. Тоді вдалося звільнити 26 українців, зокрема 10 жінок.

До теми Відбувся третій офіційний обмін полоненими між Україною та Росією

Росія взяла у полон 1700 українців

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що Росія наразі утримує близько 1700 українських військових і цивільних. Серед них є 500 жінок, поводження окупантів з якими найбільше турбує.

Вони (окупанти – 24 канал) примушують стояти, не дають сісти. Голять голови, змушують щодня роздягатися на огляди. Принижують людську гідність. Я знаю про факти зґвалтування, бачила побиті хребти,

– зауважила Верещук.

За словами міністерки, загарбники хочуть, щоб українці боялися.

"Вони хочуть, щоб ми плакали та були жертвами. Але ми ними не є. Наші дівчата і жінки просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу", – додала Верещук.

У Росії заявляють, що, відповідно до міжнародного права, буцімто надають українським військовополоненим "усе необхідне" та "висококваліфіковану медичну допомогу". Водночас у своїх пропагандистських роликах вони звинувачують Україну у тому, що російських військовополонених нібито катують. Однак це просто маніпуляція окупантів.

Верещук наголосила, що її пріоритетом є звільнення не лише українських військових, а й сотень мирних жителів, зокрема священників, журналістів та активістів, яких утримують у камерах разом зі злочинцями.

Однак з цим є складнощі, адже Кремль хоче обмінювати цивільних на цивільних, а військових на військових. Проте в Україні не брали у полон цивільних росіян. Верещук підсумувала, що Росія просто хоче використовувати цих полонених як фонд обміну.

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