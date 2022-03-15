Окупанти взяли в заручники співробітників та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі

15 березня 2022 , 16:58
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Джерело:

телеграм Павла Кириленка

Російські окупанти взяли в заручники співробітників та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі. Новину встиг повідомити один з працівників лікарні.

Він розповів, що з лікарні неможливо вийти. Через сильні обстріли люди змушені сидіти у підвалах. 

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До лікарні вже упродовж 2 діб не можуть під'їхати машини.

Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна,
– розповів працівник лікарні.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – розповів, що мовиться про обласну лікарню інтенсивного лікування. Російські окупанти днями фактично повністю зруйнували медзаклад. Зокрема, від бомбардувань впали плити перекриття.

Водночас персонал та пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні – працювати і лікуватися. 

"Російським нелюдам мало руйнувань – тепер вони зробили із людей заручників", – наголосив Кириленко.

Зауважте! Телеканал "Дом" повідомив, що мовиться про лікарню у Маріуполі.

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Автор: Мар'яна Бекало