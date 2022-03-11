Вочевидь, російські окупанти бояться їздити легковими автомобілями на окуповану Запорізьку АЕС. Тому щоразу ганяють туди БТРами.

Також персонал станції перевіряють на блок-постах. Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому".

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Ось так рашистські окупанти їздять на Запорізьку АЕС. Напевно бояться їздити на легкових автомобілях, які понапривозили в Енергодар, і щоразу ганяють БТРи на станцію. А персонал станції на блок-пості перевіряють озброєні рашисти. Друзі, тримайтеся! Все буде Україна!,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупанта, водночас роботою енергоблоків продовжують керувати співробітники "Енергоатому". Всі решта електростанцій працюють без збоїв.



Окупанти їздять на Запорізьку АЕС на БТРах / Фото "Енергоатом"

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