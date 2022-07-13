Окупанти заганяють запорізьких фермерів у безвихідь і масово вивозять крадений врожай

На початку липня російські окупанти хизувалися відкриттям залізничного сполучення між Кримом та Мелітополем, що подали як "перемогу кремля". Насправді ж потяг, який курсує цією лінією залізниці, призначений для прикриття вантажів цивільними ніби живим щитом.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, російські загарбники докладали чимало зусиль для запуску залізничного сполучення зовсім не для мирних жителів. Окупантам, звісно ж, була потрібна можливість більш зручно забезпечувати своє військо всім необхідним.

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А також безсоромно красти врожай у фермерів на Запоріжжі, адже вивозити тисячі тонн зерна, кукурудзи та соняшника вантажівками достатньо важко.

Дрібним фермерам нема куди подітися

Якщо більш-менш великі підприємства зазвичай мають склади для зберігання врожаю та можуть сподіватися на швидку деокупацію і збереження бізнесу, то у дрібних аграріїв таких можливостей немає.

Через створені росіянами умови велика кількість фермерів на тимчасово захоплених агресорами територіях Запорізькій області опинилися на межі банкрутства. Адже їм нема де зберігати врожай, а всі елеватори контролюють окупанти.

Загарбники запропонували таким підприємцям кооперуватися між собою та надають їм в оренду чужу сільгосптехніку, але лише за умови продажу всього врожаю російським юрособам на елеваторах.

Ба більше, загарбники навіть безкоштовно надають фермерам дизельне паливо, оскільки встановлена ними вартість врожаю є вкрай низькою.

Тому вдень з Криму до Мелітополя йдуть ешелони з боєкомплектом та паливом для російської армії, а частину дизеля виділяють підприємцям, яким просто нема куди подітися.

Після розвантаження порожні спеціальні вагони розподіляють по 7 – 10 штук та тягнуть тепловозами на елеватори у Пришиб, Якимівку та у сам Мелітополь. Там вночі на них завантажують зерно, після чого ешелони збирають в один потяг у Мелітополі та відганяють до окупованого півострова.

Платити обіцяють лише тим, хто стає "російським підприємцем"

За словами місцевих жителів та партизанів, з 1 липня поїзди з фактично викраденим у фермерів зерном та соняшником йдуть до Криму безперервним потоком. Більшу частину врожаю зі підробленими документами росіяни перевозитимуть та продаватимуть морським шляхом безпосередньо з півострова. Меншу ж – вивозитимуть на материкову частину росії, де використовуватимуть для власних потреб.

Всі витрати на складну логістику, видачу фермерам ПММ, а також на "викуп" врожаю у підприємців є для москви цілковитою дрібницею, адже вартість зерна на світових ринках є вкрай завищеною через створену росією кризу.

Крім того, воєнні злочинці навіть не можуть вчасно розплатитися з власниками врожаю. Представники росії, які займаються оформленням "документів" під час "купівлі", обіцяють платити за всі зернові лише безготівковим шляхом і, звісно, в рублях.

Для отримання смішних сум фермерам доводиться не тільки відкривати рахунки у російських банках, але й реєструвати свої підприємства у росії.