Окупанти захопили трасу на Сумщині, не дозволяють виїжджати цивільним

Ворожа російська армія продовжує цинічно воювати в нашій країні. Відтак, російські війська захопили трасу на Сумщині.

Мовиться про трасу Кіпті – Бачівськ. Ворог не дозволяє виїзд на дорогу цивільному населенню.

До теми Ситуація у Києві під контролем, – секретар РНБО

Також на сумщині немає пасажирського сполучення. В тому числі й залізничного.



Пасажирського сполучення з Сумщиною немає / Фото з телеграм-каналу "Протести в світі"

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