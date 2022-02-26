Окупанти захопили трасу на Сумщині, не дозволяють виїжджати цивільним
26 лютого 2022 , 05:18Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Ворожа російська армія продовжує цинічно воювати в нашій країні. Відтак, російські війська захопили трасу на Сумщині.
Мовиться про трасу Кіпті – Бачівськ. Ворог не дозволяє виїзд на дорогу цивільному населенню.
До теми Ситуація у Києві під контролем, – секретар РНБО
Також на сумщині немає пасажирського сполучення. В тому числі й залізничного.
Пасажирського сполучення з Сумщиною немає / Фото з телеграм-каналу "Протести в світі"
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