Окупанти залишили центр Херсона: місцевий встиг із прапором заскочити на ворожий БТР
5 березня 2022 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські війська відступили з центру Херсона. Місцеві жителі витіснили їх, а місцевий поліцейський навіть заскочив з українським прапором на ворожий БТР.
У мережі опублікували відео, де херсонець їде з прапором на російському БТРі. Подія сталася 5 березня.
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На відео видно багато місцевих жителів, які вийшли на мітинг проти окупанта. Їм вдалося витіснити ворога. Люди з синьо-жовтими прапорами переможно кричать.
Херсонці їдуть на окупантському БТРі: відео