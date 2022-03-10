Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із ЗАЕС

Окупанти продовжують тримати небезпеку біля ядерних об'єктів. Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища.

Про це повідомили в Енергоатомі 10 березня о 16:28. Наголосили, що Каховське водосховище межує з атомною електростанцією.

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Небезпека на АЕС

Під контролем російських вбивць перебуває Запорізька АЕС. Голова Енергоатому Петро Котін пояснив, що окупанти використовують їх як військову базу. Їм зручно шантажувати світ підривом ядерного матеріалу, який розкидає по всій Україні.

Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС? Це і в мирний час добре укріплений об'єкт. Тобто станція має огорожу, по периметру засоби безпеки, відеонагляд і ядерні матеріали,

– зазначив Котін.

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