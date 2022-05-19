Окупанти затримали художника з Євпаторії, який облив синьою і жовтою фарбами будівлю "влади"

Російські окупанти затримали Богдана Зізу – митця з Євпаторії. Він облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади".

Окрім того, художник кинув у будівлю підпалений коктейль Молотова. Таким способом Зіза виступив проти війни Росії з Україною.

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Відразу митця не змогли затримати. Однак згодом окупанти побачили зображення з камер спостережень.

Того ж дня окупаційна поліція поширила відео, на якому Зіза визнав, що акцію провів саме він. Митець вибачився та заявив, що готовий "спокутувати свою провину непосильною працею". На оприлюднених кадрах помітно, що Зіза поводиться неприродно. Зокрема, не контролює рухи руками.

Друг митця переконаний: Зізу били та силоміць змусили записати відео.

На самому відео на обличчі слідів побоїв не видно, але сильно порвана футболка. Можу сказати, що Богдан був дуже наляканий — голос тремтів, текст ніби заготовлений, явно не своїми словами він це говорив,

– мовиться у повідомленні.

Друг наголосив: він упевнений, що відео зняли під тиском.

Близькі та правозахисники намагаються знайти Зізу. Однак наразі невідомо, де він. Інформації про затримання або розгляд відповідної адміністративної справи на сайті окупаційного "Євпаторійського міського суду" не оприлюднювали.

Митець дуже болісно переживав війну

Друг Зізи розповів, що митець дуже болісно переживав війну Росії з Україною. Свої думки перетворював у вірші.

Про свій намір провести акцію Зіза не розповів нікому. За інформацією друга, це перший такий вчинок митця. Вочевидь, спонтанний.

Друг наголосив, що Зіза – "дуже активна людина, не в політичному плані". Він любив мандрівки у гори та займався спортом. Працював офіціантом та баристою у кав'ярнях. Їздив на підробітки до інших міст. Шукав постійну роботу.

Заява Чубарова

Рефат Чубаров – глава Меджлісу кримськотатарського народу – зауважив, російським загарбникам вкотре нагадали: Крим – це Україна. Чубаров повідомив, що акцію провели у ніч на 16 травня. Він також поділився світлиною з місця події.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що це також нагадування окупантам – їм слід якомога швидше вимітатися геть з Криму.

"Очікуємо, що наступного разу коктейль Молотова також досягне своєї мети", – заявив Чубаров.

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