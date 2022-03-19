Окупанти завдали авіудар по складу зернових на Житомирщині: фото наслідків
19 березня 2022 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У селищі Народичі на Житомирщині окупанти завдали авіаудар на зерновий склад. Внаслідок удару сталася пожежа.
На щастя, пожежу вдалося загасити. Жертв та постраждалих немає. Окупанти поцілили у склад зранку 18 березня.
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Рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 квадратних метрів,
– мовиться в повідомленні.
Удар по складу зерна / Фото ДСНС