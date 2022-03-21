Російські окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині.

Про це сьогодні, 21 березня, близько 7:40 ранку повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. О 6:53 в області почала лунати повітряна тривога. Загалом за ніч 21 березня сирени вмикали тричі.

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Коваль додав, що на місці працює спецкомісія. Деталі влада області обіцяє надати пізніше.

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