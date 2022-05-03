Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Вперше за повномасштабну війну на Закарпаття прилетів ворожий снаряд. У Закарпатській ОВА підтвердили ракетний удар окупантів.

У Закарпатській ОВА підтвердили "приліт" крилатої ракети на територію області.

Важливо Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Приліт ракети в об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій,

– написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Більше деталей про ракетний удар немає.

За попередні 68 днів повномасштабної війни Росії проти України на Закарпаття не прилітало жодної ракети. Мешканців міста просять не панікувати та іти в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста, цинічно завдаючи ударів крилатими ракетами. Від обстрілів страждає інфраструктура та сотні громадян по всій країні.

Вибухи по всій країні

Під час тривоги 3 травня, яка охопила всю країну, у багатьох містах пролунали вибухи.

Станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині. Вони пролунали майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги у більшості регіонів України.

Інформацію щодо вибухів уточнюють. Варто слідкувати за повідомленнями від місцевих адміністрацій та не панікувати.

Звуки вибухів у містах могли пролунати й через роботу ППО. Наприклад, у Вінниці вже повідомили, що 2 крилаті ракети окупантів збили сили нашої протиповітряної оборони.

Однак у будь-якому разі важливо перебувати в укриттях, адже наша ППО знешкоджує значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки впадуть на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарять окупанти.

Остання інформація про вибухи, які пролунали:

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через вибухи у Львові почалися перебої зі світлом. За словами міського голови, такі проблеми виникли в кількох районах міста.

Пізніше мер уточнив, що російські ракети пошкодили 3 електропідстанції, унаслідок чого перебої власне і виникли.

Укрзалізниця затримала поїзди на під'їзді до Львова.

На Кіровоградщині місцева влада повідомляє про ракетні удари. Ворожа ракета прилетіла на територію Долинської громади.

Повітряна тривога майже по всій країні досі триває.

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