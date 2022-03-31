Окупанти завдали ракетних ударів по військовій частині на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

Ворог 31 березня завдав удар по військовій частині на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 2 людей, 5 – поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ракети потрапили в частину вранці 31 березня.

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Знищено адмінбудівлю та склад з пальним

У військовій частині знищено адміністративну будівлю, а також склад з пальним. Поранених людей вже доправили до лікарні. Тим часом співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Зазначимо, що лише напередодні окупанти ракетами обстріляли нафтобазу у Дніпрі. Об'єкт було знищено повністю, ракетні уламки ще зачепили 2 бензовози, які згоріли. Про постраждалих інформації не було. А в Новомосковську акета влучила на територію одного із заводів, це спричинило значні руйнування.

Втрати ворога станом на ранок 31 березня: дізнайтесь у відео

Втрати ворога станом на ранок 31 березня