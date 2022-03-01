Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині поблизу Ізмаїла

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка поблизу Ізмаїла на Одещині. Новину 1 березня повідомив Андрій Абрамченко – міський голова Ізмаїла.

Окупанти цинічно обстрілюють міста й села України. Також вранці 27 лютого Росія випустила ракету у місто Арциз на Одещині.

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Ворог 28 лютого хотів порушили повітряний простір Одеси. Однак, на щастя, нічого не вийшло. Перешкодила система протиповітряної оборони.

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