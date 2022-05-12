Окупанти завдали удару по Бахмуту й Бахмутському: постраждали коледж, гуртожиток і завод

Російські окупанти вчора, 11 травня, обстріляли 33 населені пункти Луганської та Донецької областей.

Зокрема на Донеччині ворог близько 15:30 завдав авіаційних ударів по місту Бахмут та селищі Бахмутське.

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За повідомленням угруповання Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів значних пошкоджень та руйнувань зазнав індустріальний коледж, приміщення його гуртожитку, а також промислове підприємство та комбікормовий завод. Працівники ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, ліквідовували пожежі, спричинені внаслідок ворожих авіанальотів.

Ситуація на Донбасі: головне за минулу добу

Лише впродовж вчорашньої доби 11 травня російські окупанти зруйнували 12 житлових будинків. Відомо про жертви серед мирного населення та 4 загиблих.

Також ворог влучив у складське приміщення сільгосппідприємства села Долина у Краматорському районі. Там зберігалася аміачна селітра. Після вибуху утворилась рожева хмара. Проте аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин. Стан довкілля, повітря та інших можливих наслідків моніторяться.

Піротехніки ДСНС у Краматорському і Покровському районах виявили та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальникам довелось під ворожими обстрілами підвозити воду до постраждалих районів Лисичанська, Авдіївки, Добропілля, Білицького, Мар’їнки Покровського району, Часового Яру, Торецька Бахмутського району.

На Луганщині зафіксовано 26 атак

Вночі окупанти завдали артилерійських обстрілів по усій території Луганської області, зафіксовано – 26 атак. В ОВА повідомляють, що ворог намагається повністю узяти під контроль Рубіжне, Сєвєродонецьк та перекрити трасу Лисичанськ – Бахмут. Зокрема лише Сєвєродонецьк загарбники обстріляли 9 разів за добу.

Ворог обстрілював Донеччину касетними снарядами

На Донеччині тривають активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Російські окупанти вчора намагалися здійснити прорив в районі Торецька, але наші воїни зруйнували плани ворога.

Також вчора, 11 травня, окупанти обстріляли касетними снарядами фенольний завод у Нью-Йорку (Торецька громада – 24 канал), поранень внаслідок обстрілу зазнало двоє людей.

Впродовж цієї ночі та ранку окупанти обстріляли Світлодарське, ворожі снаряди влучили в багатоповерховий будинок, інформації про постраждалих наразі немає.

Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Очеретинська громада, приватні будинки внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень та загоряння.

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