Окупанти завершили першу хвилю "фільтрації" в Маріуполі, – радник мера

Російські військові розгорнули навколо Маріуполя кілька "фільтраційних таборів" та змушують людей проходили кілька етапів "фільтрації". Тепер місцева влада повідомила, що окупанти завершили першу хвилю цієї "фільтрації", але режим в місті посилюється.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Він каже, що глобально процес "фільтрації" майже завершено, її ще не пройшли одиниці.

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За його словами, окупанти постійно наголошують на тому, що 100% населення, яке перебуває у Маріуполі, має пройти цю "фільтрацію".

Тобто перша масова хвиля "фільтрації", яку пройшли 90% жителів, пройшла. З іншого боку, ми спостерігаємо другу хвилю посилення режиму – знову пішли обшуки, додаткові допити та свідчення,

– заявив Андрущенко.

Він розповів, що до Маріуполя приїхав та працює слідчий комітет росії, вони обліковують дані про начебто наявні "злочини української армії".

"Одночасно з цим, знову з'явилися ФСБшники, знову вони "фільтрують" людей, окупанти поставили стаціонарні блокпости", – сказав Андрущенко. За його словами, окупанти вже фіксують IMEI (ідентифікатор мобільного обладнання) телефонів людей, тобто режим у Маріуполі знову посилюється.

Зрозуміло, що окупанти дуже бояться та намагаються боротися з витоком інформації, але це безуспішно. Ми голосно кажемо, що 130 тисяч українських агентів перебувають у місті, то що там боротися?,

– відповів Андрущенко.

Він підсумував, що перша хвиля "фільтрації" закінчена, але радник мера впевнений, що зараз окупанти вигадають ще щось, щоб тримати місцеве населення "в узді", як вони вважають.

Петро Андрющенко про "фільтрацію" в Маріуполі: відео



До слова, гуманітарна ситуація у Маріуполі не покращується та залишається далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Ситуація з питною водою – дуже складна, частина міста відрізана від водопостачання.

Раніше Андрющенко розповів, що поховання поблизу Маріуполя збільшилися через те, що росіяни почали розбирати завали багатоповерхівок. А там під кожною – справжній могильник. Тому всі тіла просто скидають в загальну яму.