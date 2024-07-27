Окупанти заявляють про атаку дронами на аеродром "Дягілєво" під Рязанню
Ніч проти 27 липня виявилася неспокійною для жителів Рязанської області. Росіяни бідкаються на атаку дронів там.
Зокрема, "весело" було поруч з аеродромом "Дягілєво" під Рязанню, там чули вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Біля аеродрому "Дягілєво" чули вибухи
Під нічною атакою дронів опинилися Брянська та Курська області Росії. Невдовзі до них, як з'ясувалося, доєдналася й Рязанська область. Там, за даними росЗМІ, декількома безпілотниками був атакований аеродром "Дягілєво".
Це третій військовий аеродром, атакований за останні два дні. ППО відпрацювало нормально,
– йдеться у повідомленні одного з ворожих телеграм-каналів.
За попередньою інформацією, у Рязані є влучання, спершу повідомлялося про 3 вибухи. Згодом місцеві побідкалися, що гучно було дещо більше. За їхніми словами, близько 4 вибухів чули у Рощє, і щонайменше 10 – у Дягілєво.
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Водночас вороже Міноборони вже відзвітувало про "успішну роботу" російської протиповітряної оборони. "Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", – повідомили там.
Атака на аеродром "Дягілєво" / Фото росЗМІ
Нагадаємо, що саме на цей аеродром нещодавно здійснили посадку 3 бомбардувальники Ту-22м3. Водночас, попередньо, є також інформація про пошкодження місцевого НПЗ, дорога до нього наразі перекрита.