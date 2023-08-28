Окупанти заявляють про збиття БпЛА у Брянській області та біля Москви

У Росії заявили про нібито збиття безпілотників над територією Брянської області в ніч на 28 серпня. Крім того, дрон начебто приземлили й поблизу Москви.

Загарбники знову продовжують заявляти про атаки безпілотників. Ба більше – цілі вони буцімто збивають.

Зверніть увагу Два московські аеропорти призупиняли роботу: вводили план "Килим", затримували рейси

"Атака" дронів на Брянську область

У так званому міноборони Росії 28 серпня, приблизно о 3:45 заявили про нібито відбиту атаку БпЛА. Мовляв, на Брянську область летіли 2 дрони, однак їх "збила ППО".

БпЛА "помітили" і поблизу Москви

Окупанти бачили цілі у небі не лише на Брянщині. Столиці держави-агресорки теж начебто намагався дістатися дрон. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі силами ППО в районі Люберці (20 кілометрів від Москви – 24 Канал) нібито знищили безпілотник, який летів у напрямку до столиці Росії.

Попередньо, постраждалих і руйнувань начебто немає. Однак екстрені служби працюють на місці події.

У Москві зачиняли аеропорти

Зауважимо, що в ніч проти 28 серпня не працювали аеропорти "Внуково" та "Домодєдово". Внаслідок цього затримувалися понад 15 рейсів як на виліт, так і на приліт. А все тому, що вводили план "Килим".

Саме пропагандистські ЗМІ почали повідомляти, що не працюють аеропорти. Сталося це приблизно 02:30. Цікаво, що тоді не писали, що саме стало причиною такого рішення. Але, як ми писали вище, цілком імовірно, це було пов'язано з буцімто атакою дронами столиці.

Уже близько 03:20 російські телеграм-канали почали писати, що аеропорти відновили свою роботу. Ми ж нагадаємо, що план "Килим" вводять, коли фіксують у небі невідомі або небезпечні об'єкти.

Звернімо увагу, що у Москві атаки дронами стали регулярним явищем. У ніч проти 26 серпня окупанти також скаржилися на те, що Московська область буцімто була під атакою дрона. Тоді ж хизувалися "успішною" роботою ППО. Паралельно з тим місцеві мешканці розповідали про потужний стовп вогню.