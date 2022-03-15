Окупанти зазнали втрат біля Лисичанська та відійшли

Ворогу не вдалося досягнути успіху поблизу Лисичанська. Зазнавши втрат, ворог вирішив відійти.

Українським захисникам вдається вдало відбивати атаки ворога та контратакувати по всіх напрямках. Окупантам не вдається просунутися далі.

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Ситуація в районі Лисичанська

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворогу не вдалося досягнути успіху на Донецькому та Таврійському напрямках.

В районі Лисичанська ворог зазнав втрат та відійшов. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії,

– йдеться у повідомленні.

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