Окупанти зазнали значних втрат при спробі взяти штурмом Харків з П'ятихаток

Олег Синєгубов розповів, що 15 березня російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Однак герої ЗСУ завдали ворогу значних втрат.

Радісну новину повідомив Олег Синєгубов – глава Харківської ОВА. Він розповів, що українські захисники відкинули ворога за межі його попередніх позицій.

Зауважте Російська армія ні на метр не просунулась до Харкова, – Терехов висловив вдячність захисникам

Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом,

– наголосив Синєгубов.

Він зауважив, що у першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. ЗСУ також змусили ворога відступити на попередні позиції.

Новина доповнюється