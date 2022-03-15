Окупанти зазнали значних втрат при спробі взяти штурмом Харків з П'ятихаток
15 березня 2022 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Олег Синєгубов розповів, що 15 березня російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Однак герої ЗСУ завдали ворогу значних втрат.
Радісну новину повідомив Олег Синєгубов – глава Харківської ОВА. Він розповів, що українські захисники відкинули ворога за межі його попередніх позицій.
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Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом,
– наголосив Синєгубов.
Він зауважив, що у першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. ЗСУ також змусили ворога відступити на попередні позиції.
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