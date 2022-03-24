Окупанти здійснили 64 напади на заклади охорони здоров’я та обстріляли 58 швидких

Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та обстрілюють лікарні, "швидкі" та вбивають медиків.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, за місяць війни Росії проти України окупанти здійснили 64 напади на заклади охорони здоров’я, обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 медиків.

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Зокрема авіацією та артилерією Росія зруйнувала 135 закладів охорони здоров’я. З них 9 вже неможливо відновити.

На Сумській області російські війська викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги, тож зараз надавати допомогу людям, які її потребують, місцева лікарня Тростянця не має можливості.

Звертаюся до світової спільноти посилити санкційний тиск на державу-агресора для припинення військового вторгнення в Україну та виведення рашистських загарбницьких військ з української території,

– написала Денісова.

Нагадаємо, що напади окупантів на медичних працівників та заклади охорони здоров’я є грубим порушенням статей 18 та 22 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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