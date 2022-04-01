Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі

Ввечері 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. По населеному пункту в Одеському районі випустили одразу 3 ракети.

Як повідомив голова ОВА Максим Марченко, росіяни вдарили "Іскандерами" з території окупованого Криму.

Важливо Попереду багато боїв, Путін хоче знищити Україну до 9 травня, – Данілов

За словами Марченка, внаслідок авіаудару є постраждалі. Наразі інформація уточнюється. Де саме впали ракети, поки не розголошують.

Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет таза кожен обстріл нашої землі,

– наголосив Максим Марченко.

В Одесі 1 квітня зустріли по-особливому. На залізничному вокзалі пройшла акція "Чемодан-вокзал-Росія".

Додамо, що кілька днів тому ворожий десант зробив спробу висадитись на узбережжя Одеси. Російські катери мали висадити ДРГ, проте від українців ворог отримав достойну відсіч.

Актуально – Ракетні обстріли можуть бути ще дуже довго: дивіться відео