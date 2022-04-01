Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі
Джерело:телеграм Максима Марченка
Ввечері 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. По населеному пункту в Одеському районі випустили одразу 3 ракети.
Як повідомив голова ОВА Максим Марченко, росіяни вдарили "Іскандерами" з території окупованого Криму.
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За словами Марченка, внаслідок авіаудару є постраждалі. Наразі інформація уточнюється. Де саме впали ракети, поки не розголошують.
Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет таза кожен обстріл нашої землі,
– наголосив Максим Марченко.
Додамо, що кілька днів тому ворожий десант зробив спробу висадитись на узбережжя Одеси. Російські катери мали висадити ДРГ, проте від українців ворог отримав достойну відсіч.
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