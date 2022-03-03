Не доїхали, – ЗСУ спалили дотла колону ворожої бронетехніки на Сумщині

Російські загарбники продовжують наступ на Суми, але отримують гідну відсіч. Фото точної роботи по окупантах показали бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

За даними наших бійців, у Московському Бобрику на Сумщині окупанти змушували місцевих мешканців відбудовувати міст. По ньому мала б проїхати колона ворожої бронетехніки, але наші військові зупинили, точніше – спалили її.

Бий окупанта У Міноборони показали вразливі місця російської військової техніки – інфографіка

"Не доїхали 20 кілометрів", – підсумували в 93-й бригаді, показавши чергову порцію підбитої російської техніки. Погодьтеся, на ці фото можна дивитися вічно!

Фото знищеної колони російської техніки

Раніше в Міноборони проінструктували українців, як зупиняти ворога. Якщо через ваш населений пункт рухається колона ворожої бронетехніки, то її краще не чіпати. Повідомте про неї військовим, вони про це подбають.

Вашою ж ціллю має бути тилова колона, яка слідуватиме наступною. Саме вона перевозить паливо, боєкомплекти та їжу, а без цього загарбники довго не протягнуть. Зупиняйте ворожу тилову колону всіма доступними способами: коктейлями Молотова, перешкодами на дорогах, зброєю тощо.

Відмінна робота української армії на межі Сумської та Полтавської областей / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Наші захисники знищили російську колону / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

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Окупантів не пропустили у Суми / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Деяка техніка ще може знадобитися / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

ЗСУ здобули нові трофеї / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

На Сумщині розтрощили колону російської бронетехніки / Фото з фейсбуку 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

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