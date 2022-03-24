Окупанти знищили телевежу в Ізюмі
24 березня 2022 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Макса Стреля
Російські військові 24 березня обстріляли Ізюм Харківської області. Під ворожий вогонь потрапила телевежа та меморіал пам'яті Другої світової війни на горі Крем'янець.
Телевежа в Ізюмі зруйнована. Наразі над містом звивається густий дим.
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У результаті обстрілів ворога зруйновано не тільки історичні пам'ятки, а й нашу телевізійну вежу. Рашисти гірші за фашистів! Не забудемо! Не пробачимо,
– наголосив працівник Ізюмської міськради Максим Стрель.
Він наголосив, що телевежу обов'язково відбудують і вона буде підсвічуватися блакитно-жовтими кольорами.
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