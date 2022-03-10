Окупанти знизили темпи наступу, їхній особовий склад деморалізований, – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України вже 15 днів героїчно дають відсіч російським окупантам. Ворог зазнає втрат та знизив темпи наступу.

Також особовий склад російських загарбників деморалізований. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні.

До теми Ніч була складна, але українська армія зробила контратаку під Києвом і підбила 5 танків, – МВС

Водночас значно зросла кількість випадків дезертирства та мародерства.

Варто зауважити, що українські військові продовжують стримувати наступ окупантів у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Основні зусилля зосереджені на недопущенні просування ворога у південно-східному напрямку.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – полонений окупант розповів про строковиків: дивіться відео