Окупанти знову атакували ЯПУ "Джерело нейтронів": є серйозні пошкодження

ЯПУ "Джерело нейтронів" знову потрапила під обстріл російських окупантів. Будівлі та інфраструктура зазнали серйозних пошкоджень.

За інформацією експлуатуючої організації, ядерна установка потрапила під обстріл приблизно о 14 годині 28 березня.

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Оцінити масштаби пошкоджень не можна через бої

Серйозні пошкодження внаслідок ядерного тероризму росіян зазнали будівлі та інфраструктура, що розташовані на території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (зокрема "Джерело нейтронів").

Згідно з даними Держатомрегулювання, оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну й радіаційну безпеку наразі неможливо. У районі розташування ядерної установки тривають інтенсивні бойові дії.

ЯПУ "Джерело нейтронів" не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій, тому бомбардування й обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків, зазначили в телеграмі Держатомрегулювання.

Росіяни своїми обстрілами пошкодили "Джерело нейтронів" ще 27 березня. До того на території ядерної підкритичної установки виявили нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".

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