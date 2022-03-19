Окупанти знову гатять по церквах: снаряди пошкодили храм в Ірпені

У переліку пошкоджених та зруйнованих від злочинних дій Росії – десятки українських церков. Снаряд потрапив і в храм УПЦ МП в Ірпені, що на Київщині.

У Міноборони зазначили, що ворог втрачає позиції на підступах до Києва. Проте він продовжує обстрілювати мирну інфраструктуру з крупнокаліберної артилерії, танків та мінометів.

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У ворога не виходить просунутись вперед

Окупант не покидає планів досягти успіху на північно-західних підступах до столиці. Але значно зменшилась інтенсивність наступальних дій росіян. Натомість агресори воюють з мирним населенням та його помешканнями – з досить значної відстані.

Вранці снаряд прилетів у храм в Ірпені. Будівля, яка стояла на подвір'ї, повністю знищена, сам храм – дуже пошкоджений.

У Міноборони повідомили, що ворог використовує крупнокаліберну артилерію, танковий та мінометний вогонь.

Дивіться відео з обстріляного ворогом Ірпеня: