Окупанти знову не дають пожежникам працювати на Запорізькій АЕС
Джерело:Олександр Старух у фейсбуці
Російські орки намагаються захопити Запорізьку АЕС. Там в результаті бою виникла пожежа і тепер є проблеми з її гасінням.
Рятувальники не можуть дістатись до вогню, бо російські окупанти їх блокують. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу,
– заявив він.
З шести енергоблоків станції наразі працює лише один. Російські окупанти влучили в перший енергоблок ЗАЕС.
Загорання сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі. Спершу рятувальників ніби допускали погасити пожежу, але потім орки змінили свої цинічні дії.
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