Окупанти знову не дають пожежникам працювати на Запорізькій АЕС

4 березня 2022 , 04:04
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Джерело:

Олександр Старух у фейсбуці

Російські орки намагаються захопити Запорізьку АЕС. Там в результаті бою виникла пожежа і тепер є проблеми з її гасінням.

Рятувальники не можуть дістатись до вогню, бо російські окупанти їх блокують. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

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Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу,
– заявив він.

З шести енергоблоків станції наразі працює лише один. Російські окупанти влучили в перший енергоблок ЗАЕС. 

Загорання сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі. Спершу рятувальників ніби допускали погасити пожежу, але потім орки змінили свої цинічні дії.

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Автор: Оксана Княжик