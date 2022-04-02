Окупанти знову обстріляли з "Градів" харківський парк Горького: є поранений
Джерело:фейсбук Олега Синєгубова
Війська РФ безжалісно продовжують обстріли центра Харкова та спальних районів міста. Зазначимо, що там немає жодного військового об'єкта.
Таку інформацію повідомив голова ОВА Олег Синегубов на своїй сторінці у фейсбук. Зазначається також, що за минулу добу окупанти нанесли близько 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.
Читайте також: Ворог продовжує блокувати Харків: намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку
Зазначається, що сьогодні вранці, 2 квітня, в Харкові знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького.
За словами Синегубова, на жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.
Фото наслідків обстрілу:
Окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали місто Дергачі та прилеглі населені пункти. Наразі там жертв немає. ЗСУ продовжують активні бої в Ізюмському районі, повідомив голова Харківського ОВА.
Він зауважив, що українським військовим вперше вдалося знищити 2 транспортно-бойові вертольоти Мі-8 РФ за допомогою ПТРК "Корсар".
Їхні (вертольоти – 24 канал) ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли ПТРК успішно знищили повітряну мету. Це вкотре свідчить про професіоналізм наших Збройних Сил України,
– зазначив Синегубов.
Вас це може зацікавити – Удар по Бєлгороду може ускладнити атаки на Харків, – розвідка Британії: дивіться відео