Окупанти знову обстріляли з "Градів" харківський парк Горького: є поранений

Війська РФ безжалісно продовжують обстріли центра Харкова та спальних районів міста. Зазначимо, що там немає жодного військового об'єкта.

Таку інформацію повідомив голова ОВА Олег Синегубов на своїй сторінці у фейсбук. Зазначається також, що за минулу добу окупанти нанесли близько 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

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Зазначається, що сьогодні вранці, 2 квітня, в Харкові знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького.

За словами Синегубова, на жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.

Фото наслідків обстрілу:

Окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали місто Дергачі та прилеглі населені пункти. Наразі там жертв немає. ЗСУ продовжують активні бої в Ізюмському районі, повідомив голова Харківського ОВА.

Він зауважив, що українським військовим вперше вдалося знищити 2 транспортно-бойові вертольоти Мі-8 РФ за допомогою ПТРК "Корсар".

Їхні (вертольоти – 24 канал) ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли ПТРК успішно знищили повітряну мету. Це вкотре свідчить про професіоналізм наших Збройних Сил України,

– зазначив Синегубов.

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