Окупанти знову обстріляли мирні райони Харкова: 3 людини загинули, 7 поранені

Російські вбивці 26 квітня вкотре обстріляли Харків. Дані про постраждалих уточнюють, але поки відомо про 3 загиблих та 7 поранених.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, серед постраждалих немає дітей.

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"Двоє осіб в тяжкому стані. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості – не покидати укриттів!", – написав Синєгубов.

Зруйнували Салтівку

Синєгубов 25 квітня розповів, що окупанти продовжують руйнувати Салтівку у Харкові. Вони влучили у 12-поверховий житловий будинок. Там сталася масштабна пожежа.

Район Салтівки залишається найнебезпечнішим та найзруйнованішим. Там майже не залишилось уцілілих вулиць.

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