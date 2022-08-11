Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: існує загроза повторних ударів

Окупаційні війська росії ввечері 10 серпня вкотре почали обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини. Проте станом на завершення доби залишається загроза повторної атаки.

Тому всіх місцевих жителів просять у жодному разі не покидати свої укриття, поки не пролунає сигнал відбою тривоги. Про те, що може початися артилерійський обстріл на території Нікопольської громади, повідомили о 23:16. Менше ніж за годину пролунали вибухи вже у районному центрі. А лише зранку цього ж дня стало відомо, що у лікарні померли ще 2 поранених внаслідок нічного обстрілу.

Напередодні Окупанти обстріляли Нікопольський район з РСЗВ: є поранені, пошкоджено газогін

Що відомо про вечірню атаку

Про те, що вже є "прильоти" повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він зробив відповідну публікацію о 23:16.

"Прилетіло" по території однієї з громад, масштаби з'ясовують. Нікополь. З'ясовують.Є ризик повторних обстрілів. Залишайтесь в укриттях,

– написав Євтушенко.

Також він ще о 20 годині написав звернення до всіх жителів прибережних територій Каховського водосховища Посадовець тоді закликав покинути вулиці.

Президент прокоментував попередній обстріл

У своєму зверненні за 10 серпня Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Марганця, що в Нікопольському районі. Він зауважив, що станом на вечір у важкому стані в лікарні перебувають ще 5 осіб.

Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю,

– заявив український лідер.

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