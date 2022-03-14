Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яку відремонтували фахівці Укренерго

Працівники Укренерго 13 березня відремонтували лінію енергоживлення Чорнобильської АЕС. Однак росіяни 14 березня знову пошкодили її.

Наразі аварійні бригади змушені їхати в небезпечну зону та ліквідовувати наслідки злочинних дій рашистів. Про це повідомили о 12:24.

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"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", – розповіли в Укренерго.

В Енергоатомі наголосили, що надійне електроживлення ЧАЕС є критичним для ядерної безпеки.

Світ повинен допомогти

Віцепрем'єрка Ірина Верещук 13 березня звернулася до міжнародних партнерів України. Мовиться про ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, Єврокомісію та інших.

Ви повинні захистити ядерні об'єкти. Зараз вкрай важливо змусити російського окупанта залишити українські АЕС, та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів ядерної енергетики,

– заявила Ірина Верещук.