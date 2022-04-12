Окупанти знову вдарили по Миргороду на Полтавщині
12 квітня 2022 , 21:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дмитра Луніна
Російські окупанти знов поцілили у Миргород, що на Полтавщині. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на своїй сторінці у телеграмі.
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За словами Луніна, по Миргороду було 2 прильоти.
Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Постраждалих і наслідки уточнюємо,
– додав Лунін.
Зауважимо, що 9 квітня росіяни ракетами обстріляли Миргород. Унаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування інфраструктури.
За даними Полтавської ОВА, від обстрілу постраждали двоє людей. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу. Відомо, що Миргород не вперше зазнав ракетного удару – 2 квітня було 3 "прильоти" по інфраструктурі міста.
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