Окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного

Російські окупанти знову влучили снарядом у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного на Луганщині. Через це місцевих мешканців закликають не виходити на вулицю.

Про нову атаку окупантів повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він закликав людей не виходити з укриттів та зачинити вікна, якщо вони у домівках.

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Сергій Гайдай наголосив, що азотна кислота є небезпечною для людського організму. Тому голова ОВА просить підготувати маски, змочені у содовому розчині.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами,

– наголосив Гайдай.

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