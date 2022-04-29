Окупанти зосередили зусилля на утриманні позицій біля Харкова
29 квітня 2022 , 07:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні своїх позицій. Також вони обстрілюють позиції ЗСУ.
На Ізюмському напрямку ворог теж не наступав. Про це повідомили в Генштабі 29 квітня.
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На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ на окремих напрямках,
– мовиться в повідомленні.
Водночас на Ізюмському напрямку основні зусилля ворог зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій ЗСУ та артилерійському обстрілі.
Ситуація в Харкові та області
- 28 квітня ворог потужно обстріляв Київський та Немишлянський райони Харкова з артилерії. 2 харків'ян загинули, ще 4 – поранені
- На Харківщині внаслідок обстрілів теж постраждали мирні люди: 3 загиблих, 7 поранених.
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