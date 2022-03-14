Окупанти зробили штаб на залізничному вокзалі на Сумщині, звідти б'ють по населених пунктах

14 березня 2022 , 02:44
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Джерело:

Дмитро Живицький у телеграмі

Російські загарбники вдаються до різних нечуваних методів війни. Так, на Сумщині вони окупували цілий вокзал і зробили з нього так званий штаб.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що штаб загарбники облаштували на залізничному вокзалі станції Смородино. Саме звідти й наносять ударів. 

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Їх штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки – нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі,
– наголосив Живицький.

Він також додав, що Тростянець все ще тимчасово окупований.

Як гатять окупанти: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик