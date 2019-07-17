Окупанти обстріляли Донбас забороненою зброєю

Упродовж доби 16 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Опитного, Новотроїцького, Верхньоторецького, околиці Красногорівки, Лебединського та поблизу Миколаївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази поблизу Кримського та Новолуганського.

Жоден український військовий не постраждав.

Від початку поточної доби ворог уже 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 3 обстріли позицій українських захисників поряд Миколаївки, Широкиного та неподалік Мар’їнки.

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