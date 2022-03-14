Окупантів буде видно за 150 кілометрів: в них відібрали радіолокаційну станцію та вузол зв'язку
Джерело:фейсбук Сухопутні війська ЗС України
Сьогодні українські солдати відібрали у російських окупантів і повернули до Збройних Сил України системи для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів на дальніх відстанях.
Коментуючи подію, Сухопутні війська Збройних Сил України додають, що це чудовий подарунок до Дня українського добровольця.
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Повідомляється, що радіолокаційну станцію та вузол зв'язку відібрав у російських окупантів підрозділ Бойове Братерство України Територіальної оборони Збройних Сил України. Наразі системи повернені українським військовим.
Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 кілометрів,
– повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутні війська Збройних Сил України.
Раніше у Генштабі Збройних Сил заявили, що українські військові зупинили росіян у напрямках Миколаєва та Кривого Рогу. Тому загарбники вдаються до терору та атакують цивільне населення.
У ворога відібрали радіолокаційну станцію та вузол зв'язку / Фото фейсбук Сухопутні війська ЗС України
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