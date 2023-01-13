Їдуть на фронт з уламками та простріленими легенями: матері окупантів забили на сполох

Матері російських окупантів забили на сполох. Вони пожалілись, що поранених військових повертають на фронт із серйозними травмами.

Так, одна з росіянок Валентина Мельникова заявила про випадки, коли на війну відправляли окупантів із невитягнутими уламками в кінцівках або з простріленими легенями. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Матері загарбників почали бідкатись

Як розповіла Мельникова, після лікування у шпиталі російські військові дізнавалися від командирів, що їх повернуть на фронт без проходження лікарської комісії. Таким чином, лікарі присвоюють окупантам категорії придатності до служби.

Також на війну в Україні відправляють хворих на виразку і тих, хто ще до призову на службу переніс інфаркт чи інсульт.

Окрім цього, раніше у Москві також поскаржились на те, що окупантів повертають до зони бойових дій, не давши їм долікуватись та пройти повний курс реабілітації.

Матір окупанта накинулася на Путіна

Раніше матір полоненого російського окупанта записала звернення до Путіна через те, що її сина не повертають з полону. Жінка обурена не тільки діями диктатора, але й міноборони та словами "кишенькових матусь".

Матір окупанта заявила, що подякує українцям за збереження життя її сина і благатиме Україну про обмін. Однак, за її словами, Росія повинна це зробити і вона порушує її права та права її сина, тому вона має намір подати позов проти Росії, зокрема проти міноборони.