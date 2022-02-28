В окупантів не виходить взяти Україну зброєю, – в СБУ спростували чергову брехню Кремля

Росіяни намагаються тиснути на українців психологічно. Для цього вони масово поширюють фейки в соцмережах.

Про це повідомили у Службі безпеки України 27 лютого. Окупанти намагаються поширювати дезінформацію в мережі.

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"В окупантів не виходить взяти нашу країну зброєю, тож вони намагаються дезінформувати українців. І поширюють у мережі чергові фейки", – зауважили в СБУ.

Мовиться про два головних брехливих повідомлення, що поширюють у мережі. Перший про нібито тотальний моніторинг месенджерів з боку СБУ.

Ворог намагається переконати людей в тому, що спецслужби хочуть прослуховувати й записувати всі дзвінки та розмови.

Другий про те, що війська Росії почнуть "глушити" зв'язок у прифронтовій зоні, щоб оголосити фейк про капітуляцію України.

Обидва фейки свідчать, що військова стратегія окупантів провалилася, і тепер вони спробують сіяти паніку. Але нам ця тактика вже давно знайома!,

– наголосили в СБУ.

Українців закликали не вірити дезінформації ворога. Водночас закликали скидати інформацію про переміщення окупантів в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

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