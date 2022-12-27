У росіян зростають випадки дезертирства, окупанти створили спецпатрулі: головне з Генштабу

Російські окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, хоча зазнають шалених втрат. Тому явище дезертирства набирає обертів.

Попри серйозні втрати, росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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Серед окупантів побільшало дезертирства

У Луганській області побільшало випадків дезертирства серед російських військовослужбовців. Вони залишають бойові позиції.

Щоб хоч якось врегулювати ситуацію, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів. Вони мають затримувати та вертати дезертирів до підрозділів.

На Півночі – ситуація стабільна

Біля північних кордонів ситуація залишається стабільно. Мовиться про Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки.

Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, але ознак формування наступальних угруповань противника не виявили.

Обстріли по всій лінії фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти гатили з артилерії та мінометів у бік населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

окупанти гатили з артилерії та мінометів у бік населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської. На Лиманському напрямку ворожий вогонь був біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

ворожий вогонь був біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області. На Херсонському напрямку від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

До речі, наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.