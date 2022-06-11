Окупантів вже заманюють на війну в Україну під легендою "відрядження в Білорусь"

Російське військове командування намагається заманити живу силу на війну всілякими способами. Тепер воякам розповідають, що вони просто їдуть до Білорусі

Це зауважив український військовий Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він оприлюднив скриншот допису одного з російських військових, який все розуміє і не хоче їхати.

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Спершу до Білорусі, а потім – в Україну

Російський вояка відмовився їхати "на відрядження" до Білорусі, яке мало б тривати від 3 до 6 місяців. Він стверджує, що ніхто не бачив відповідного наказу, деталей тощо. Все, за його словами, лише на словах. Також ходять чутки, що з Білорусі їх оперативно перекинуть воювати проти України.

Російський окупант не знає, що йому робити / Скриншот Анатолій Штірліц

Вояка не хоче їхати і збирається звільнитися. Але переживає: йому погрожують – якщо не поїде, то потрапить до тюрми. Тепер він не знає, як це вдало все організувати.

Окупантів вже заманюють в Україну під легендою "відрядження в Білорусь". Але частина окупантів вже розсекретила плани фюрера та командування і пише рапорти про відмову, – пише Анатолій Штефан.

Не дивно, що російський окупант не хоче їхати воювати проти України. З початку повномасштабної війни, яка почалася 24 лютого, Збройні Сили вже знищили значну кількість загарбників. Станом на 11 червня росіяни втратили вже 32050 живої сили.

Лише за минулу добу, 10 червня, українські військові ліквідували аж 150 російських загарбників. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Варто додати, що ці дані приблизні, адже тривають активні бойові дії, тому конкретну кількість знищених окупантів підрахувати складно.

Загальні втрати росіян

особового складу 32050 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1419 (+10) одиниць;

ББМ (бойових броньованих машин) – 3466 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 712 (+0) одиниць;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 222 (+0) одиниць;

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 97 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 178 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 579 (+7),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 54 (+0).

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