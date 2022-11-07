В окупантів знатно підгоріло: ЗСУ показали відео розгрому росіян під Павлівкою

Російські загарбники зазнають колосальних втрат під Павлівкою. Лише за декілька днів - мінус 300 окупантів. Окрім того, наші воїни розгромили техніку ворога.

Так, українські захисники вдарили по російських танках та бойових машинах піхоти на Донеччині. Як в окупантів підгоріло, було видно здалеку.

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Нові втрати окупантів під Павлівкою

Українські воїни атакували загарбників артилерією, протитанковими керованими ракетами та фугасами. Внаслідок успішних ударів пошкоджено:

російську "гордість" – 2 танки Т-72Б3;

3 бойові машини піхоти БМП-2.

У СтратКомі зазначили, що по окупантах майстерно відпрацювала наша 72-а механізована бригада.

До речі, техніку ворога наші воїни атакували майже одночасно. На оприлюднених кадрах видно, як танки та БМП спалахували одне за одним.

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Як українські захисники розгромили російське військо: дивіться відео

Де розташована Павлівка: дивіться на карті

Що відомо про шалені втрати ворога під Павлівкою

Напередодні російські морпіхи, які воюють на Донеччині, почали неабияк скиглити, що лише за декілька днів у них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти.

За даними росЗМІ, свої претензії загарбники висловили у листі до губернатора. Окупанти заявили, що шалених втрат зазнали під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка.

Втім, у міноборони Росії вже традиційно проблему не побачили. Ба більше, абсурдно заявили про "ефективні" дії.

Цікаво, що такі заяви прихвоснів Путіна обурили навіть російських пропагандистів.

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