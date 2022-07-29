окупанту Вадиму Шишимаріну, який отримав пожиттєве, пом'якшили вирок

Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну з довічного ув'язнення на 15 років позбавлення волі.

Шишимаріна засудили до 15 років позбавлення волі

Попередньо Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення та визнали винним у навмисному вбивстві цивільного на Сумщині. Однак, тепер колегія суддів змінила вирок.

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Колегія суддів на чолі з Олександром Кияшком Київського апеляційного суду змінила вирок російському військовому та замінила довічне ув'язнення на 15 років позбавлення волі,

– йдеться у повідомленні.

Головне про суд над Шишимаріним

Саме Шишимаріну було винесено перший вирок за грубе порушення законів та звичаїв війни. Суд над російським окупантом був публічним – це було бажанням обвинувачів. На суді 23 травня Шишимарін намагався виправдати свої дії, мовляв не хотів убивати.

Однак, суд не повірив у каяття окупанта, адже він аж ніяк не міг випадково розстріляти 62-річного мешканці Чупахівки Олександра Шеліпова.

Тоді ж зауважували, що Шишимарін мав 30 днів для оскарження рішення суду. Ймовірно, він ним скористався.

Адвокат окупанта переконував, що його клієнт не хотів вбивати чоловіка, це був наказ прапорщика Міхєєва, а Шишимарін, мовляв, тричі відмовлявся виконувати наказ перед тим, як таки вистрілити в чоловіка.

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